Хочеться сподіватись, що японці усе ж випустять цей маленький електрокар.

Коли Honda показала концепт Urban EV на автосалоні у Франкфурті, представники компанії сказали, що його поява у серійному вигляді цілком можлива. Якщо це таки трапиться, сподіваємось, що виглядатиме компакт саме так.

Рендер являє собою спробу уявити, як виглядатиме конвеєрний варіант прототипу. На ньому електромобільчик має дверні ручки та протитуманні ліхтарі у бампері, що робить його ближчим до сучасних авто. Та характерні риси електрокара у такому вигляді анічогісінько не втрачають – автомобіль все одно виглядає як цукерочка. Зберігся і певний ретро-стиль автомобіля.

Художник працював над рендером не з проста – Філіп Росс, старший віце-президент компанії Honda Europe, нещодавно заявив про те, що “на початку 2019 року” дилери Хонда почнуть приймати замовлення на Urban EV у Європі. Хетчбек Urban EV стане першим з числених електрокарів та гібридів, якими Honda планує наситити ринок у найближчі роки.

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