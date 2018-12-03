Нерухомість з "рухомістю" знаходяться у Майамі, штат Флоріда, США.

У Південній Флориді продається розкішна квартира у резиденції Acqualina. Пентхаус Palazzo del Cielo – Небесний Палац – виставлено на продаж за 38 мільйонів доларів і покупець отримає у вигляді бонусу новенький Rolls-Royce Cullinan.

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Для США типово не лише орендувати, а й купувати нерухомість з меблями та усім необхідним для життя. Майбутній власник цієї квартири на узбережжі Атлантичного океану може не хвилюватись про колеса для їзди містом, адже у гаражі його нового житла на нього чекатиме ультра-розкішний позашляховик Cullinan. Це важливо, адже будинок розташований у гіпер-розкішному житловому комплексі Acqualina в передмісті Майамі, тож у центр треба діставатись транспортом, а до найближчої автобусної зупинки пішки не менше півгодини ходу.



Фото: вітальня у маєтку в комплексі Acqualina / СlassicСars

Що ж до самої житлової площі, то вона вельми нівроку: мармурова підлога по усьому палацу, включаючи тераси, стелі до 9 метрів у висоту у деяких кімнатах і кілька десятків квадратних метрів простору. А у самому житловому комплексі є усе, що лиш може забажати людина, квартира якої коштує 38 мільйонів доларів, включаючи приватний пляж, льодовий каток, кінотеатр, ресторани, гольф, басейни, спа тощо.

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