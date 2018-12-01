Новинка буде доступна на початку наступного року, а прийом замовлень уже відкрито.

В Україні пройшла всеукраїнська презентація нового компактного кросовера Lexus UX.

Дизайн Lexus UX втілює у собі японську архітектурну концепцію "Енгава", де не існує чітких меж між інтер’єром та екстер’єром. Наприклад, панель приладів плавно переходить у лінію капоту і навпаки, забезпечуючи ідеальну оглядовість. Передні сидіння встановлено максимально низько, як у справжньому спортивному купе, а пасажирський диван ззаду передає атмосферу затишної лаунж-зони.

В Україні модель представлено у бензиновій та гібридній модифікаціях у 4-х комплектаціях на вибір: Eco, Business, Launch та F-Sport. Ціни поки що не оголошені, однак попереднє замовлення вже можна зробити у дилерів. У продаж новинка надійде в лютому наступного року.

Дивіться тест-драйв Lexus UX від Авто24:

Нагадаємо, що Lexus хоче конкурувати з Lamborghini.