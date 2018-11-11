У салонах офіційних дилерів марки компактний SUV представлено у 4 комплектаціях у з бензиновим двигуном або гібридною установкою.

Українські дилери Lexus оголосили про початок прийому замовлень на новий міський кросовер UX.

Дизайн Lexus UX (“Ю-Ікс”)виконаний у фірмовій архітектурній концепції “Енгава”, що створює плавний перехід панелі приладів у лінію капоту і навпаки, забезпечуючи ідеальну оглядовість. Передні сидіння встановлено максимально низько, як у спортивному купе, а пасажирський диван ззаду передає затишну атмосферу лаунж-зони.

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Фото: новий Lexus UX / Lexus

У цілому Lexus UX вирізняється сміливим дизайном. Його оригінальна радіаторна решітка і привабливий спортивний силует визначають новий погляд на кросовери. Модель Lexus UX побудовано на платформі GA-C, яка забезпечує виняткову жорсткість кузова і низький центр тяжіння.

Яскравий характер UX простежується у деталях. Контур денних ходових вогнів має форму літери L та інтегрований у фари. Нових вимірів набув і зовнішній вигляд задніх ліхтарів – у моделі UX вони стали “глибшими” і, до того ж, стали аеродинамічним

елементом.

Фото: Lexus UX доступний в Україні / Lexus

За аеродинаміку також відповідають колісні диски та арки. Елементи колісних арок не лише візуально збільшують розмір коліс, посилюючи відчуття стійкості автомобіля, але й скеровують потоки повітря вздовж кузова, зменшуючи завихрення та покращуючи курсову стійкість нового Lexus UX. А дизайн колісних дисків у комплектаціях Eco, Business та Launch має подвійну аеродинамічну функцію: забезпечує рівномірне спрямування повітряних потоків та покращує вентиляцію гальмівних механізмів.

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Вперше в UX застосовано нову самозарядну гібридну систему четвертого покоління потужністю 178 к.с. (131 кВт) для версії UX 250h, яка доступна як у передньоприводній версії, так і з системою повного приводу E-Four. Новий дволітровий бензиновий двигун у версії UX 200 має високий тепловий КПД і комплектується новою безступінчастою трансмісією Direct Shift-CVT.

У Lexus UX втілено комплекс систем активної безпеки Lexus Safety System+ другого покоління, до якого належить і система запобігання зіткненням PCS (Pre-Collision System), яка тепер здатна розпізнавати пішоходів навіть у темну пору доби, а також велосипедистів удень. Чотири відеокамери забезпечують моніторинг на 360° навколо автомобіля із відтворенням зображення на 10,3-дюймовому екрані.

Фото: Салон Lexus UX / Lexus

Автомобіль обладнано бездротовим зарядним пристроєм. Для того щоб зарядити, наприклад, смартфон, достатньо просто встановити його на пристрій.

Наймений SUV марки представлений у бензиновій та гібридній модифікаціях у 4-х комплектаціях на вибір: Eco, Business, Launch та F-Sport. Вартість новинки можна дізнатись у офіційних дилерів марки Lexus в Україні.

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