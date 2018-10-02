17:40, 2 жовтня

Дві з трьох новинок – гібриди.

На Mondial De L’auto 2018 справив світовий дебют новий розкішний спорткар Lexus RC. Ві виявився єдиним “чистокровним” автомобілем марки на стенді.

Новий Lexus ES

Фото: Новий Lexus ES 300h / Авто 24

Седан Lexus ES у виконанні 300h справив європейський дебют. Продажі цієї новинки у Старому Світі розпочнуться вже наприкінці цього року. Окремим країнам Європи новий седан може дістатись з першими у світі серійними віртуальними дзеркалами.

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Гаряче та розкішне купе RC

Фото: Lexus RC 2019 / Авто 24

Як і 14 років тому, коли модель вперше з’явилась на світ, новий RC у всьому наслідує флагманське купе LC. Новинка не стала виключенням і у дизайні помітно повторює “старшого брата”. Японці називають пластику автомобіля #SharpYetSmooth – тобто ГостраАлеГладенька. Детальні характеристики спорткара з дволітровим турбованим двигуном стануть відомі пізніше.

Новий Lexus UX

Фото: Друге покоління Lexus UX / Авто 24

Новий компактний кросовер UX також був представлений на стенді Lexus. Одночасно з прем’єрою стартували продажі моделі у Європі. Японська компанія покладає великі надії на гібридний “Ю-Екс” у Старому Світі, а тому спорядила машину “за вищим розрядом”.

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