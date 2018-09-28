15:35, 28 вересня

Kia привезла до Парижу третє покоління ProCeed та Ceed GT та європейську версію електричного кросовера Niro. Усі новинки будуть в Україні.

На стенді південнокорейського бренду у столиці Франції відсвяткували прем’єру три новинки. Усі вони раніше чи пізніше з’являться і в автосалонах українських дилерів.

Нове покоління ProCeed

Новий ProCeed вперше показався на публіці. Навідміну від попередніх ProCeed, котрі були тривдерними хетчами, новинка є шутінг-брейком з п’ятьма дверима.

Також цікаво: Броньований лімузин Klassen Rolls-Royce Cullinan Guard: захищати та догоджати

ProCeed 2019 побудований на платформі K2 з власними налаштуваннями підвіски і жорсткішими пружинами. Шутінг-брейк виявився на п'ять міліметрів довшим і на 43 міліметри нижчим за універсал Sportswagon. А от колісна база в нього така ж – 2650 мм. Кліренс ProCeed просів на 5 мм до 135, а місткість багажнику на 30 літрів менша, ніж в універсала – 594 літри.

Фото: Kia ProCeed третього покоління / Авто 24

Вибір двигунів для нового Kia ProCeed включає пару бензинових турбо: 1.0 (120 к.с.) та 1.4 T-GDi (140 к.с.), а також турбо-дизель 1.6 (136 к.с.).

В оснащення новинки входить інформаційно-розважальна система з семи- або восьмидюймовим сенсорним дисплеєм, аудіосистема преміум класу JBL, фунція безключового доступу, автоматичного відкриття дверей багажника, система вибору режиму руху, обігрів лобового скла, бездротова зарядка для смартфонів, підігрів переднього і заднього ряду сидінь. Системи допомоги водію включають функцію утримання в смузі руху, котра працює на швидкостях до 180 км/год, адаптивний круїз-контроль, парковочний асистент, систему запобігання лобових зіткнень з функцією розпізнавання пішоходів і систему електронного контролю стійкості з можливістю векторизації тяги.

Новий універсал Ceed GT

Другий Ceed – це універсал класу GT. Ця модель також розроблена, спректована та побудована у Європі. І, звичайно, орієнтована на попукців Старого світу.

Також цікаво: Continental обіцяє збільшити продуктивність електрокарів на чверть

Автомобіль оримав потужний 1,6-літровий двигун T-GDi на 204 к.с. Вперше модель пропонуватиметься з 7-ступінчатою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням у якості опції, а 6-ступенева “механіка” буде базовим оснащенням. Машини з 7-АКП комплектуються підрульовими пелюстками і системою вибору режимів руху з двома готовими наборами налаштувань.

Фото: Kia Ceed GT 2019 / Авто 24

Ceed GT має вихлопну систему з керованими заслінками, котрі підсилюють звук двигуна під час активного прискорення. Підвіска й електроніка GT також мають особливі налаштування, котрих немає ані у хетчбека, а ні в ProCeed.

Продажі нового Kia ProCeed у Європі почнуться в першому кварталі 2019 року одночасно з Ceed GT.

Також цікаво: Ares будує класичні 250 GTO на базі сучасних Ferrari

Європейський дебют: Kia e-Niro

У Парижі Kia також представила європейцям свій електричний кросовера Niro для місцевого ринку. Продажі новинки під назвою e-Niro, почнуться до кінця поточного року. Електрокар збудований на базі гібридного Niro, який був представлений в 2016 році. Силові агрегати кросовер запозичив у Hyundai Ioniq Electric.

Фото: Європейська прем’єра Kia e-Niro / Авто 24

Європейський e-Niro має збільшений до 485 км запас ходу (у азійської версії 380 км). Електромотор кросовера розвиває потужність у 205 к.с. та 395 номів крутного моменту. До першої сотні електрокар прискорюється за 7,8 секунди. 100-кіловатна система швидкої зарядки дозволяє поповнити запас акумуляторів до 80% за 55 хвилин.

Також цікаво: Прем'єри Renault на Паризькому автошоу 2018