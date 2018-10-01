Рестомод від італійського кузовного ательє перетворить сучасні Ferrari 812 Superfast на легендарні спорткари 1960-х.

Ательє Ares Design оголосило про початок роботи над новим проектом – дрібносерійним виробництвом сучасної ремінісценції Ferrari 250 GTO 1962 року.

Історичний спорткар 1962 року на сьогодні є найдорожчим автомобілем, який будь-коли був проданий на аукціоні: протягом цього року Ferrari 250 GTO продали на аукціоні спочатку за рекордні 48 мільйонів доларів, а пізніше – за 80 мільйонів доларів.

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Фото: Дизайнерска презентація Ares Design 250 GTO / Ares Design

Після своєрідного відродження іншої італійської автомобільної ікони – De Tomaso Pantera, екс-голова фірми Lotus, а нині власник кузовного ательє Ares Design Дані Бахар, вирішив узятись за легендарне спортивне купе Ferrari 250 GTO.



Фото: Ferrari 250 GTO / Drew Phillips/Autoblog

Основою для рестомоду стане Ferrari 812 Superfast, для якого Ares збудує абсолютно новий кузов. Таких нео-карів Дані Бахар планує збудувати “менше десяти”, а вартість кожної машини оцінюється у межах 1 мільйона доларів.

Фото: Ferrari 812 Superfast / Ferrari

Генеральний директор Ares Design описує спорткар з потужним V12 як “сучасну інтерпретацію, а не копію”, а також “вітриною, на якій дизайнери можуть показати, що ми можемо робити. Розумію, що ми замахнулись на святе, та впевнений, що пропорції нашого автомобіля – такі ж ідеальні, як і в оригінала”.

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