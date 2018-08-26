$48 мільйонів роблять цей класичний спорткар одним з найдорожчих автомобілів у світі.

На аукціоні RM Sotheby's у Пеббл Біч за рекордну суму був проданий Ferrari 250 GTO 1962 року випуску з номером шасі 3413. Покупець заплатив за ватомобіль 48,2 млн доларів.

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Фото: Ferrari 250 GTO 1962 року випуску продана за 48,2 млн доларів / Drew Phillips/Autoblog

Торги розпочались з вражаючої суми у 35 мільйонів доларів, за лот змагались три покупці. Врешті, після третього удару молотка аукціоніста, автомобіль було продано за 48,2 мільйони, а повна сума, включаючи комісії, склала 48 405 000 доларів. Аукціонний дім розраховував виручити за Ferrari 250 GTO 45 мільйонів доларів, тож фінальна сума значно перевершила сподівання.

Чому цей автомобіль такий цінний? Це третій з 36 випущених спорткарів, має унікальну гоночну історію, унікальний кузов Scaglietti Series II. Минулому власнику автомобіль належав з 2000 року, коли він придбав його за 7 мільйонів доларів. За 18 років вартість автомобіль зросла на 40 мільйонів – це неймовірний стрибок вартості для будь-якого колекційного автомобіля. Цікаво, що майже два десятиліття 250 GTO не просто стояв у світлі прожекторів десь у теплому гаражі, а часто з’являвся на різноманітних заходах, де їздив своїм ходом.

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