Ювілейний 70-й тиждень швидкості, який проходить на Бонневілі з 11 по 17 серпня, став досить успішним для України. Вітчизняний спортсмен і президент Київського міського автомотоклубу (КМАМК) Сергій Малик встановив черговий рекорд швидкості на озері Бонневіль (США).

На спеціально підготовленому електричному мотоциклі Dnepr Electric Сергій Малик розвинув швидкість 104,78 миль в годину (168 км/ч).

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Бонневіль – магніт для найшвидших гонщиків планети. Це висохле соляне озеро в штаті Юта, поверхня якого має площу в 260 квадратних кілометрів і майже ідеально рівну поверхню, на якій здавна і ставляться світові рекорди швидкості.

Це вже не перший рекорд Сергія Малика. У 2017 році на цьому ж фестивалі він встановив світовий рекорд на вітчизняному мотоциклі КМЗ “Дніпро”. Він виявився найшвидшим в класі 650 М-РВG, показавши максимальну швидкість 73,041 милі на годину (116,86 км/ч).

А взагалі, Сергій Малик вже давній рекордсмен Книги рекордів Гіннесса. У 2013 році він встановив національний рекорд, об'їхавши на мотоциклі всю Україну по кордоні за 13 днів.

У 2014 році встановив рекорд швидкості на льоду, розігнавшись на автомобілі класу “Формула”. У 2017 році – рекорд швидкості на мотоциклі “Дніпро” в Бонневілі, про який ми говорили вище.

Нагадаємо, раніше гібридний Porsche 919 Hybrid Evo побив 35-річний рекорд Нюрбургрінга.