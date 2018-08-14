Автомобіль українського виробництва, що пожив у Європі, повернувся на батьківщину якимось... інакшим.

Серед автомобілів на іноземній реєстрації в Україні переважають німецькі марки: Volkswagen, Audi та BMW. Однак трапляються й цікаві винятки.

Чимало на наших дорогах було помічено Lanos’ів та ВАЗів з номерними знаками Польщі та інших сусідніх країн. Та старенька Таврія на “бляхах” – це справжній шок.

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Фото: “Таврія” на євробляхах / dtp.kiev.ua

Що цікаво ще більше – хетчбек, народжений в Україні, має німецькі номери і пофарбований у кольори українського прапору. Фото машини було опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. На додачу до патріотичного окрасу та промовистого номеру, на задньому склі автмообіля ще й красується наліпка з усім відомою кодовою фразою.

Видання TopGir повідомляє, що власником цього автомобіля є основоположник музею української культури в Німеччині та відомий волонтер. Вочевидь, таким чином він демонструє оточуючим свою громадянську позицію.

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