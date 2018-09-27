Шведський універсал у позашляховому спорядженні складе конкуренцію Audi A6 Allroad.

Компанія Volvo представила новий V60 Cross Country, усього через кілька місяців, після появи чергового покоління V60.

Cross Country для V60 означає, перш за все, систему, однак цього разу шведи додали ще дещо цікаве – гібридну силову установку. Окрім того, універсал збільшеної прохідності має додаткові 75 мм дорожнього просвіту (212 мм) та нове шасі.

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Фото: Volvo V60 Cross Country нового покоління / Volvo

Продажі новинки розпочнуться з версій з 2-літровими двигунами сімейства Drive-E – бензиновим 225-сильним T5 та дизельним 165-сильним D4. Згодом лінійку двигунів поповнять гібридні силові агрегати. З обома моторами поєднується 8-ступінчат автоматична трансмісія, котра передає оберти на усі чотири колеса. Повний привід є у V60 Cross Country вже у базовому виконанні.

На додачу до системи 4х4, “Кросс Кантрі” отримав функцію автоматичного гальмування на спуску, систему контролю зчеплення в поворотах, а також спеціальні налаштування підвіски для режиму “позашляховий”. У список електронних асистентів також увійшла система City Safety, котра є розширеною версіє системи автоматичного екстренного гальмування..

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