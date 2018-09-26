Компанія вперше надала детальну інформацію про свою гарячу модель – третю з лінійки N.

Компанія Hyundai оприлюднила перші офіційні фотографії та інформацію про нову модель п'ятидверного i30 Fastback N, дебют котрого відбудеться на автосалоні у Парижі.

Як і було обіцяно, новий Hyundai N був представлений у рамках рекордного пробігу з Риму до Парижу. Однак мова не про столиці Італії та Франції, а про два села у Данії, котрі називаються Рим та Париж. Тож не дивно, що Габріелю Тарквіні за кермом i30 Fastback N знадобилось усього 8 хвилин і 18 секунд, аби подолати відстань між двома селами.

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Що ж до самого i30 Fastback N, то цей автомобіль збудований на основі агрегатів хетчбека i30 N. Це означає, що під капотом у нього працює 2-літровий чотирициліндровий турбований двигун потужністю у 248 к.с. у стандартному виконанні та 272 к.с. у опційній версії Performance.

Фото: Hyundai i30 Fastback N / Hyundai

В обох випадках двигун забезпечує 353 Нм крутного моменту, однак з функцією overboost продуктивність зростає до 378 Нм. Ця функція активується автоматично при досягненні максимального моменту. Стандартній версії Fastback N потрібно 6,4 секунди, аби розігнатись від 0 до 100 км/год, тоді як новий i30 Fastback N Performance робить це за 6,1 секунди.

Використовуючи кнопки на кермі, водій Fastback N може вибрати режими управління Eco, Normal, Sport, N або N Custom. Виробник заявляє, що у режимі Normal фестбек i30 N витрачає усього 7 л пального на 100 км, а з пакетом Performance – 7,1 л/100 км.

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