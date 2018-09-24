Новий кросовер марки – кандидат номер один.

На початку цього тижня був представлений онлайн новий флагман іспанської маркми – Seat Tarraco.

Як і у випадку з одноплатформенними Volkswagen Tiguan та Skoda Kodiaq, новий Tarraco просто зобов’язаний отримати гарячу версію. Наразі модельний ряд Cupra включає потужні модифікації сеатівських кросоверів Arona та Ateca. Логічно припустити, що Tarraco увінчає цей список.

Також цікаво: Audi відродить марку Horch, аби боротись з Maybach

Seat Tarraco базується на архітектурі MQB-A, котру у концерні Volkswagen не використовують хіба що Lamborghini та Bugatti. У випадку Seat до шасі додали бензинові та дизельні агрегати, продуктивніст від 150 до 190 к.с.

Фото: Дизайнерський рендер від X-Tomi дозволяє отримати уявлення про вигляд Seat Tarraco Cupra / X-Tomi

Коли іспанський кросовер використовуватиме ту ж формулу, що й чеський Skoda Kodiaq RS, під капотом Tarraco буде 2-літровий дизельний двигун бітурбо потужністю у 235 к.с.

Також цікаво: Ось що буде, коли смикнути електричне ручне гальмо на швидкості 190 км/год