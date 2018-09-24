Окремий бренд буде створено спеціально для топової версії седана Audi A8.

Концерн Volkswagen вирішив повернути до життя забутий бренд Horch та зробити його преміум маркою для єдиної моделі – Audi A8.

Поки що головна ціль – скласти конкуренцію Mercedes-Maybach S Class. Та якщо усе складатиметься добре, не виключене й розширення модельного ряду, тим більше, що Майбах вже працює над електричним кросовером, котрому також знадобиться гідний суперник. До речі, корейці вже давно відокремили свої топові седани у окремі бренди: Equus та Genesis.

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За інформацією Automotive News, побачити бейдж Horch на A8 можна буде вже за вда-три роки, коли з’явиться нова модель.

Яким буде такий автомобіль – достеменно невідомо, однак такі спецверсії матимуть значно ширший список стандартного та додаткового оснащення, особливе оздоблення, можливо й допрацьований двигун.

Фото: Макет Horch Coupe Design Concept 2008 / Fourtitude

Відомо, що “комплектація” Horch пропонуватиметься для моделей, оснащених двигуном W12, однак неназване джерело повідомило виданню, що “Лінійка Хорьх також включатиме моделі з V8”.

Нагадаємо, Horch – німецький виробник автомобілів, заснований у 1904 році. У 1930-х компанія об’єдналась з фірмами Audi, DKW та Wanderer, утворивши концерн Auto Union AG, з якого згодом народилась Audi.

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