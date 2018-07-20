Офіційний дебют корейського люксового седана заплановано на наступний місяць.

Преміум-бренд південнокорейської марки – Genesis готується до прем’єри нового седана G70 цього літа, і компанія обнародувала детальні характеристики моделі та показала автомобіль у всій красі.

Розкішний седан отримав стильний та спортивний зовнішній вигляд, з новими світлодіодні денними вогнями, світлодіодними ліхтарями та 18-дюймовими легкосплавними дисками.

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Фото: 2019 Genesis G70 / Genesis

У салоні власника зустрічають комфортні шкіряні крісла з 12 регулюваннями та “повний фарш” у вигляді автоматичного двозонного клімат-контролю, мультимедійного центру з 8-дюймовим дисплеєм, підключеного до потужної стереосистеми. Новинка також оснащена системою безключового доступу, пасажирське сидіння має 8 регулювань, усі крісла обладнано підігрівом та охолодженням, а у розпорядженні водія довгий список електронних систем допомоги.

У США будуть доступні дві версії моделі: з дволітровим двигуном – G70 Dynamic 2.0T, більш спортивна G70 Sport 2.0T і G70 Elite 2.0T, а також з 3,3-літровим твін-турбо – G70 Advanced 3.3T, G70 Prestige 3.3T та G70 Sport 3.3T. Продуктивність моделей з 2-літровим турбованим двигуном становить 252 к.с. і 352 номів, тоді як машини з 3,3-літровим V6 з подвійним турбонаддувом розвивають потужність у 365 к.с. і 509 Н*м крутного моменту.

Вартість моделі поки не оголошена, однак очікується, що базова версія моделі Genesis G70 коштуватиме близько 32 000 доларів.

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