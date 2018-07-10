Не минуло й дня відтоді, як у мережу просочились перші шпигунські зображення нової моделі, на яких було видно лише фари, а тут вже й пара свіжих світлин, що показують седан повністю.

Зображення, хоч і низької якості, дозволяють окинути Hyundai Elantra 2019 модельного року першим поглядом.

Автомобільні ЗМІ поширюють дві фотографії нової Elantra 2019. Оновлення несе седану суттєві зміни у дизайні, найпомітнішими з яких видаються фари головної оптики та задні ліхтарі.

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Трикутні LED-стрічки, та й сама форма фар Hyundai Elentra 2019 модельного року надають машині досить незвичного вигляду. Цікаво, що передні фари Елантри заходять на радіаторну решітку і немов сполучені між собою лінією, що проходить через логотип Hyundai.

Фото: Шпигунські зображення нової Hyundai Elentra 2019 модельного року / noticiasautomotivas.com.br

Дизайн задніх фар також суттєво відрізняється від нинішнього покоління, на додачу ще й номерний знак творці нової моделі змістили з кришки багажника на бампер.

За попередньою інформацією на батьківщині нова Hyundai Elentra буде доступна з новим 1,6-літровим атмосферником на 123 к.с., ще одним бензиновим двигуном 1.6 T-GDi з турбіною потужністю 204 к.с., турбодизельним 1.6 e-VGT (136 к.с.) та 120-сильним LPi 1.6, що працює виключно на газі. Подейкують, що 6-ступінчатий автомат поступиться місцем новому 8-швидкісному.

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