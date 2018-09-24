Жодної додаткової "конячки" під капотом. Зате інтер'єру приділили сто відсотків уваги.

Німецьке тюнінг-ательє Brabus відоме своїми потужними Mercedes-Benz, та цього разу вся майстерність та досвід спеціалістів зосередились не під капотом, а у салоні нового G63.

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Фото: Салон Brabus Mercedes-AMG G63 / Brabus

Перед вами результат роботи за індивідуальним замовленням. Клієнт хотів повністю вкрити салон Mercedes-AMG G63 блакитною шкірою. Побажання спеціалісти Brabus виконали буквально: вкрили розкішною алькантарою та шкірою кожен квадратний сантиметр внутрішньої поверхні, залишивши оголеними лише невеличкі декоративні вставки на торпедо та біля блоку управління на центральному тунелі.

Невідомо, чи залишилось трохи блакитної шкіри чи алькантари для оздоблення багажнику, однак у пасажирському відсіку навіть підлога вкрита цими дорогими матеріалами. Хто б не був замовником цього синього дива, сподіваємось він зметикував придбати одразу кілька запасних килимків, тому що дуже скоро розкішна підлога може перетворитись на неохайну.

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