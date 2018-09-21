Краще один раз побачити... А тут можна ще й з налаштуваннями "погратись". І прицінитись.

Країни Північної Європи у процентному відношенні обійшли увесь світ за кількістю електрокарів, однак за обсягом вони не можуть зрівнятися з Північною Америкою. США стала першою країною, покупцям якої Audi відкрила доступ до конфігуратора щойно представленого e-tron.

У Сполучених Штатах електричний позашляховик Audi e-tron доступний для попереднього замовлення у одній з двох комплектацій: Premium Plus та Prestige, вартістю від $74 800 та $81 800 відповідно. Для оформлення резервування необхідно внести депозит у розмірі $1000.

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У конфігураторі можна змінювати окремі опції. Якщо e-tron має бути будь-якого іншого кольору окрім базового чорного, замовнику доведеться заплатити додатково 595 доларів за один з інших дев'яти відтінків. Також можна обрати 21-диски з 15-спицевим дизайном, замість стандартних 20-дюймових. Ця опція додасть до суми у чеку ще $1500. Оздоблення салону, пакет “Холодна погода” та решта опцій можуть впритул наблизити фінальну суму до 100 тисяч.

Фото: Audi e-tron / Audi

Audi e-tron – перший електрокар е-серії від Audi. До 2025 року компанія виведе на ринок 12 е-мобілів. Компактний кросовер e-tron обладнано парою асинхронних двигунів, котрі прискорюють машину до першої сотні за 5,5 секунд та розвивати максимальну швидкість у 200 км/год. Позашляховик використовує акумуляторну батарею на 95 кВт/год, котра забезпечує автономний пробіг до 400 км. У списку головних конкурентів Audi e-tron такі електричні кросовери як: Jaguar I-Pace, Tesla Model X та Mercedes-Benz EQC.

Хоча американцям першим відкрили конфігуратор e-tron, доставка автомобілів першим замовникам розпочнеться з Європи вже наприкінці цього року, а клієнтам з США доведеться зачекати до другого кварталу наступного.

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