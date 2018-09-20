Можливо, французька компанія збирається відродити дводверку, котра була популярна півстоліття тому – 504 Coupe.

Peugeot e-Legend демонструє світу “ненудне майбутнє” – #UNBORING THE FUTURE.

“Peugeot e-Legend Concept – це не просто технологічний маніфест. Це бачення бренду Peugeot, орієнтованого на оптимістичне та надзвичайно бажане майбутнє. Для Peugeot, “автономний” та “електричний” є синонімами і ми збираємось зробити їх цікавішими. Бо нудьга ніколи не буде частиною нашої ДНК”, – заявив Жан-Філіп Імпарато, генеральний директор компанії Peugeot.

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Концепт є сучасною ремінісценцією купе 504, дизайн витримано у стилі футуризму 1970-х, а оснащення високотехнічне та технологічне. Прототип e-Legend отрмиав два режими автоматичного управління: Soft та Sharp. Перший забезпечує максимальний комфорт, з таким зручно подрімати. У другому автомобіль стає динамічнішим, а пасажири можуть активно займатись своїми справами на борту, зануритись у віртуальний світ соціальних мереж, відеоігр, кіно та музики. В обох режимах кермо машини ховається під передню панель, відкриваючи вид на вигнутий екран діагоналлю 49 дюймів.

Ручних режимів управління також два. Вони назвиваються Legend та Boost. У першому салон перетворюється на відголосок оригінального купе 504. Ну а Boost, як зрозуміло з назви, забезпечує максимальну динаміку. Тут уже ретро-тема в оформленні приборки поступається місцем іншим варіантам графіки, змінюється і зображення на декоративних панелях-дисплеях.

Концепт оснащено електричним повним приводом. Силова установка має віддачу у 462 к.с. (340 кВт) та 800 номів. До сотні купе може розігнатись менш ніж за чотири секунди, а максимальна швидкість становить 220 км/год. Акумулятор ємністю 100 кВт*год забезпечує електрокару запас ходу у 600 км. Через швидкісний порт 500 км ходу можна отримати вже через 25 хвилин. Передбачена і індукційна зарядка від гаражного “килимка”.

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Фото: Peugeot e-Legend / Peugeot

Верхом технологічності є персональний інтелектуальний голосовий помічник від компанії SoundHound. Він розуміє 17 мов, а відповідає синтезованим голосом Жиля Відаля. Компанія Focal розробила для купе e-Legend звукову систему з можливістю спрямованого випромінювання на окремого пасажира салону. Функція mapping дозволяє чути голосові підказки навігатора лише водієві і більше нікому, а з функцією zoning кожен пасажир може без навушників слухати свій трек, не заважаючи іншим. Ця технологія нагадує Separated Sound Zone від Hyundai-Kia, про яку ми писали минулого місяця.

У салоні купе 16 екранів. Панель приладів складається з трьох, є ще центральний дисплей, видовжені 29-дюймові екрани у дверних картах можуть імітувати терев’яну обшивку, ще є пара 12-дюймових у сонцезахисних козирках і шестидюймовий на центральному підлокітнику.

Зверніть увагу на логотип автомобіля – такий використовувався у 1960-х

Автомобіль цікавий і дрібними деталями на кшталт історичного знака (щит з головою лева), який прикрашав машини марки на початку 1960-х.

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