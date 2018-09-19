Світова прем'єра новинки відбудеться на автосалоні у Парижі, та виробник вже зараз розкрив усі подробиці про найменший AMG.

Хетчбек Mercedes-AMG A35 4MATIC стане першою сходинкою у світ спортивних моделей німецької марки. Небачений раніше індекс позначає автомобіль з потужним мотором на 305 к.с.

Раніше гаму A-класу відкривали версії A250 (218 к.с.), а вінчали – AMG A45 (381 к.с.). Аби заповнити проміжок між ними, німецька компанія вивела на ринок A35.

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Новий Mercedes-AMG A35 оснащується модифікованим дволітровим турбо-мотором M260 – тим самим, що ховається під капотом не-AMG моделі. Однак у спортивному виконанні цей мотор розвиває 305 к.с. і 400 номів. Двигун поєднано з семиступінчатим “роботом” з подвійним зчепленням AMG Speedshift DCT 7G. Гарячий хетчбек має повнопривідну трансмісію.

Силова установка забезпечує A35 прискорення до першої сотні за 4,7 секунди – на 0,1 гірше, ніж основні конкуренти – Audi S3 та Volkswagen Golf R. Максимальна швидкість автомобіля примусово обмежена на позначці 250 км/год.

Фото: Mercedes-AMG A35 4MATIC / Daimler

Mercedes-AMG A35 відрізняється від базової моделі досить суттєво як у плані дизайну, так і за оснащенням. Кузов посилений діагональними розпорками під капотом і алюмінієвою панеллю під двигуном. У підвісці змінені важелі, оригінальні пружини і амортизатори, а за доплату пропонується ще й адаптивне шасі. Передні гальма – з чотирипоршневими механізмами, фіксованими скобами і дисками діаметром 350 мм, на задній осі встановлені однопоршневі механізми і диски на 330 мм.

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Хетчбек вміє пристосовуватись до обставин, завдяки 5 налаштуванням: Slippery (для слизьких поверхонь), Comfort, Sport, Sport + та Individual. А функція Race-Start допоможе драйверу максимально ефективно прискорюватись з місця.



Фірмова інформаційно-розважальна система з додатком AMG Track Pace дозволяє відслідковувати більше 80 параметрів, таких як бічні прискорення або час проходження кола.

Після прем’єри новинки на автошоу у Парижі на початку жовтня, відкриється можливість оформлення замовлень, а продажі у Європі почнуться у січні 2019-го. Слідом з ним на світ має з’явитись “старший брат” – Mercedes-AMG A45 потужність котрого, за чутками, сягатиме 400 “коней”.

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