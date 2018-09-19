Іспанський побратим німецького Tiguan з'явиться у продажу на початку наступного року.

SEAT Tarraco стане першим кросовером іспанської марки, котрий пропонуватиметься з семимісним салоном. Світовий дебют моделі відбудеться на початку жовтня у Парижі.

Семимісний SEAT Tarraco не лише має спільні компоненти з Volkswagen Tiguan Allspace, а й буде випускатись на одному заводі з “довгим Тігуаном”. Новий кросовер стане найбільшим у модельному ряду марки. Його довжина становить 4735 мм.

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Фото: Новий кросовер SEAT Tarraco / SEAT

Базовим виконанням для Tarraco стане салон на 5 місць, а додатковий ряд сидінь встановлюватиметься за доплату. У оснащенні базової версії буде система превентивного гальмування та контролю розмітки, а серед опцій є система напівавтономного керування. Дорожчі версії машини отримають віртуальну панель приладів та 8-дюймовий тачскрін, керувати яким можна за допомогою жестів.

Покупцям Tarraco запропонують бензинові турбомотори об'ємом 1.5 (150 к.с.) та 2.0 (190 к.с.), а також дволітрові турбодизелі на 150 та 190 к.с. Версії з менш потужними моторами пропонуватимуться з переднім приводом, а топові – з повним. За доплату також будуть доступні адаптивні амортизатори.

Прийом попередніх замовлень на SEAT Tarraco в Україні розпочнеться в грудні цього року, а перші машини клієнти отримають на початку наступного. Вартість моделі не названа, однак споріднений Tiguan Allspace вітчизняні дилери оцінили у 1,3 млн гривень.

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