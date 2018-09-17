За три роки цей концепт має перетворитись на серійну модель.

Минулого тижня відсвяткував дебют Mercedes-Benz EQC, сьогодні, 17 вересня Audi презентує свій E-Tron, тож баварці вирішили показати хоча б щось близьке до серійного електрокара. Задуманий як конкурент Tesla Model X, електричний BMW iNEXT перетвориться на серійну модель у 2021 році, коли у цьому сегменті буде вже досить тісно.

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Jaguar I-Pace та Tesla Model X вже на глобальному ринку, скоро замовники почнуть отримувати свої Mercedes-Benz EQC та Audi E-Tron. А незабаром список поповнять електричні кросовери Porsche Mission E Cross Turismo, Faraday Future FF91, Lynk, Byton, Nio… До 2020-го Volkswagen обіцяє вивести на ринок свій електрокросовер, на основі концепту ID Crozz. Схоже, баварці побоюються опинитись у кінці цього довгого списку, тож вирішии показати, що їхній кросовер вартий очікування. Серед названих вище моделей немає електричних версій звичайних моделей, як BMW iX3, оскільки мова про самостійні електрокросовери.

Що ж обіцяє електричний кросовер BMW? Поки що – нічого конкретного. Відомо, що він базуватиметься на новій платформі, створеній спеціально для лінійки електромобілів. Це шасі дозволить комбінувати різні електромотори потужністю від 130 до 280 к.с., типи приводу, а також акумуляторні батареї різної ємності – від 60 до 120 кВт*год.

Фото: BMW Vision iNEXT / BMW

“BMW Vision iNEXT є втіленням нової ери у “керуванні з задоволенням” та підкреслює провідну роль Німеччини в майбутньому мобільності”, – говорить голова правління BMW Харальд Крюгер. Досить розпливчато та туманно.

Зазирнемо всередину концепта, аби спробувати зрозуміти, що мається на увазі. Замість звичних педалей газу та гальма бачимо своєрідний тачпад, розділений надвоє, на якому є два символи: “+” та “-”, висувне прямокутне кермо без жодної клавіші, якусь пласку дошку, схожу на серфінг між кріслами, тканину обивки, що світиться, систему автоматичного паркування, котра реагує на голосові команди та величезні, гігантські фірмові “ніздрі” фальшрешітки, що злились воєдино… Цікаво. Дочекаємось?



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