Компанія Hyundai Motor у найближчому майбутньому поповнить лінійку екологічних моделей вантажівкою з силовою установкою, що працює на водневих паливних елементах. Те, як буде виглядати автомобіль, можна побачити на наданому компанією ескізі. Виробництво моделі стартує у 2019 році.

Після того, як в модельній лінійці Hyundai з'явилися водневі кросовери ix35 Fuel Cell та NEXO, компанія вирішила звернути увагу на сегмент великого комерційного транспорту і розробити першу модель вантажівки з силовою установкою на водневих паливних елементах.

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Нова модель вирізняється не тільки наявністю унікального для сегменту вантажівок силового агрегату, але й дизайном, який в значній мірі відрізняється від стилістики, притаманної автомобілям комерційної лінійки бренду. Дизайнери Hyundai зробили акцент на простоті і чистоті ліній кабіни і кузова, аеродинамічній ефективності, яка досягається завдяки застосуванню спойлера і бічного обвісу спеціальної форми.

Особливу увагу дизайнери приділили оформленню решітки радіатору - вона уособлює геометричне зображення молекул водню. Про екологічність моделі свідчать й елементи графіки блакитного кольору, які нанесені на кабіну і кузов вантажівки.

Світова прем'єра автомобіля відбудеться 20 вересня 2018 року на Міжнародній виставці комерційного транспорту в Ганновері. Під час презентації представники компанії озвучать плани щодо поставок моделі на європейський ринок, а також оприлюднять технічні характеристики автомобіля.

Відзначимо, що крім розробки моделей комерційного транспорту із застосуванням технології Fuel Cell, Hyundai Motor активно проводить випробування системи автономного водіння для вантажівок. У серпні компанія провела пробний заїзд вантажівки Xcient, який подолав відстань в 40 км між містами Ийван та Інчхон (Південна Корея) використовуючи технологію автономного водіння третього рівня. У планах компанії - поповнити лінійку великогабаритного комерційного транспорту повністю автономними моделями до 2020 року.