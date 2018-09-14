Розповімо докладніше про бронеавтомобіль КрАЗ-6322 Fiona (6х6), виготовлений на Кременчуцькому автозаводі в партнерстві з канадсько-еміратської компанією Streit Group.

Fiona-APC підходить для виконання бойових завдань як в міських умовах, так і умовах повного бездоріжжя. Автомобіль повністю броньований, він спроектований для захисту пасажирів від балістичних загроз з будь-якого кута. Всі компоненти автомобіля модифіковані для підтримки ваги броні. Колеса автомобіля оснащені системою «run-flat». Салон автомобіля може змінюватися під різні вимоги замовника.

Читайте також: По Україні прокотилася нова хвиля автокрадіжок

Fiona-APC створений на базі шасі автомобіля-всюдихода КрАЗ-6322 (6х6). Він може обладнуватися різними типами двигунів різних виробників. На даному зразку, на замовлення споживача, встановлений дизельний двигун потужністю 330 к.с., зчеплення MFZ-430 і коробка передач Fast Gear. Автомобіль має гідравлічний привід задніх дверей, обладнаний пошуковими фарами, електричною лебідкою, камерою заднього виду, поворотною туреллю з місцем для кріплення зброї, гаком для буксирування.

Нагадаємо, що бронеавтомобіль Fiona-APC вперше показаний на початку поточного року на Міжнародній виставці озброєнь “IDEX-2015” в ОАЕ, де викликав небувалий інтерес у відвідувачів. Щоденні демонстраційні заїзди по полігону виставки показали глядачам всі достоїнства і можливості цього бронеавтомобіля-всюдихода. І не дивно, що прямо з виставки Fiona-APC відправився зарубіжному покупцеві і в Україну не повернувся.