За минулі три літні місяці в Україні викрали понад 1300 автомобілів. В одній тільки Дніпропетровській області з початку року кількість викрадень досягла 508.

У Дніпрі автовикрадачі особливо активні. Причому викрасти залізного коня можуть навіть з гаража, кажуть правоохоронці. Ми дізналися, власникам яких авто варто бути напоготові і як вберегти товариша на колесах.

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У поліції зазначають: з початку 2018 року на території області викрали 508 автомобілів, з них 177 вдалося знайти і повернути власникам. Лідерами за кількістю викрадень в Дніпрі стали Амур-Нижньодніпровський, Соборний і Новокодакський райони. Як з'ясувалося, найчастіше зловмисники крадуть залізних коней радянського та вітчизняного автопрому.

Так, викрадачі віддають перевагу ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, Daewoo Lanos і Daewoo Nubira. Серед іномарок популярністю у злодіїв користуються Lexus і Toyota. За вісім місяців в поліції зафіксували 28 випадків викрадення автомобілів цих марок. При цьому розкрити вдалося лише чотири з них.

На днях правоохоронці затримали трьох чоловіків 26 і 30 років, які кілька місяців викрадали автомобілі ВАЗ, Chevrolet і Daewoo в Шевченківському районі Дніпра. "Їх впіймали на гарячому при спробі викрасти ВАЗ-2113. Вже пред'явлено повідомлення про підозру у скоєнні даного злочину, вилучені речові докази з інших викрадених машин. В ході обшуку у затриманих також виявлено гранату та патрони", — розповів заступник начальника Дніпровського відділу поліції Сергій Бухинник.

Як з'ясувалося, навіть наявність гаража не може гарантувати збереження майна. "Вразливими є машини, що не обладнані сигналізацією, які власники залишають на парковках без охорони, у дворах житлових будинків або просто вздовж дороги. Трапляється, що в машинах і гаражах автовласники залишають ключі. А чоловік, який заліз в гараж щось поцупити, побачивши ключі, пожене авто. Автомобілі, в яких стоїть штатна сигналізація, також не застраховані від викрадення, адже у зловмисників вона не викликає ніяких складнощів", — зазначає Бухинник.

За словами правоохоронців, зловмисники все частіше користуються не ломом, відкриваючи двері авто, а сучасними пристроями, що дозволяють відкривати хитромудрі замки. Тому для захисту авто радять використовувати сучасні системи сигналізації.