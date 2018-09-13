Більшість автомобільних охоронних систем, які продаються на українському ринку, розроблені в Росії і зібрані в Китаї. Чи можна їм довіряти – кожен вирішує сам. Набагато розумніше користуватися українськими розробками, які спроектовані вітчизняними фахівцями.

У м.Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області більше двох десятків років працює компанія "МСС Ukraine". Це підприємство розпочинало з випуску автомобільних сигналізацій, а сьогодні розробляє складні сучасні охоронні системи для автотранспорту під назвою Magnum GSM, GPS-трекери, а також програмне забезпечення до таких приладів.

Головне в автомобільній або мотоциклетній охоронній системі – надійність. Пристрій має працювати, незважаючи на вібрацію, удари, низьку або високу температуру. Воно повинне бути довговічним, надійним і не найдорожчим – адже призначене для вітчизняного споживача, у якого бюджет обмежений. Щоб домогтися цього, недостатньо "одягнути" плату центрального блоку в міцний корпус. Всі деталі і датчики, які використовуються в українській сигналізації GSM Magnum, протестовані в наших умовах.

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Розробники ТОВ "МСС Ukraine" при створенні автомобільної або мотоциклетної сигналізації або GPS-трекера ретельно підбирають компонентну базу, випробують деталі під різними навантаженнями і в різних умовах. Для збільшення надійності плата головного блоку багатошарова. Мікросхеми, конденсатори і резистори, а також мікрофони, датчики і реле підібрані від відомих виробників, що відповідають за якість. При проектуванні схем ведеться робота з випробування сумісності компонентів.

Упаковка та інструкція сигналізації написана українською мовою.

При розробці автомобільної охоронної системи для українських споживачів необхідно враховувати вимоги і звички наших автовласників. Звідси – наявність у Magnum можливостей дистанційного підігріву салону, включення і вимкнення двигуна за допомогою смартфона, зручний інтерфейс мобільного додатка і багато інших функцій.

Враховується парк автомобілів, які найбільш поширені в нашій країні. Наприклад, сьогодні більшість функцій в сучасних автомобілях реалізується через CAN-шину, адаптерами для якої комплектуються автосигналізації Magnum GSM.

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Важливим для вітчизняного встановника автомобільних охоронних систем є зручність монтажу. Інсталяцією займаються українські автоелектрики, у яких не повинно виникати труднощів у налагодженні та тестуванні систем. Розробники "МСС Ukraine” щільно працюють з українськими установниками, створили професійний форум, "гарячу лінію" відділу технічної підтримки.

Програмне забезпечення сигналізацій Magnum постійно оновлюється, його можна завантажити на офіційному сайті. Установник взаємодіє з сигналізацією за допомогою Bluetooth через додаток до смартфону Magnum Installer. Цей продукт також розроблений в Україні, тому простий і зрозумілий для вітчизняних майстрів.

Багатьма функціями охоронних систем для автомобілів GSM Magnum може управляти і автовласник - прямо зі свого смартфона.

Таким чином, українська "прописка" є відчутною перевагою, яку не можна не враховувати при виборі автомобільної охоронної системи для свого автомобіля. Адже вся інформація про ваші переміщення не йде на іноземні сервери і є конфіденційною навіть від виробника охоронних систем за допомогою спеціальної кодування за індивідуальним ключем шифрування.

Напомним, скільки вкрадених авто вдається знайти правоохоронцям.