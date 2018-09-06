Слідом за розвитком технологій удосконалюються і методи викрадачів автомобіля. Ефективний захист від злочинців один – завжди бути на крок попереду.

Автомобіль поступово вчиться бути автономним, допомагати водієві зберегти його життя. Але більшість автомобільних "ноу-хау" працює на ходу. А коли машина стоїть на стоянці, вона все ще потребує додаткового захисту від зловмисників.

Старі методи вже не діють – проти механічних протиугонок є більш міцні інструменти, а сигналізації зламуються якщо не фізично, то за допомогою код-граббера й інших електронних пристроїв. Але з розвитком технології "розумних речей" прийшла нова ера захисту автомобіля, яка більшості автокрадіїв поки не під силу.

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Система "інтернету речей" (IoT) полягає в тому, що електронний прилад сам, без команди людини, підключається до світової павутини і з допомогою штучного інтелекту виконує завдання в залежності від обстановки та налаштувань користувача. Найбільш просунуті охоронні системи для автомобіля саме такі. І відрадно, що одна з найбільш популярних охоронних систем розробляється в Україні під брендом Magnum. А щоб завжди йти на крок попереду автовикрадачів, ці пристрої отримують важливі оновлення щороку. Одна з найсучасніших охоронних систем Magnum – модель Smart S20.

Цей охоронний комплекс включає в себе основний блок з CAN-модулем і вбудованою SIM-картою для зв'язку по каналу GSM, набір датчиків, проводів, брелоків і з'єднань, сирену. Для використання системи власнику також треба завантажити програму управління охоронним комплексом на свій смартфон під управлінням IOS або Android.

Управляти підключеною до автомобіля системою Magnum Smart S20 можна як з брелока, так і зі штатного ключа автомобіля або навіть зі смартфона. Причому зловмисник, навіть заволодівши будь-яким з цих пристроїв, не зможе завести машину. Система дозволяє налаштувати секретний код, який вводиться власником за допомогою штатних кнопок автомобіля. Наприклад, чотири рази натиснути важіль перемикання світла. Інакше машина "не впізнає" господаря.

Втім, завести і прогріти (або охолодити) машину можна здалеку, наприклад, зі свого робочого кабінету. І при цьому необов'язково, щоб радіосигнал брелока "діставав" машину. Команди можуть виконуватися за допомогою програми на смартфоні, так що управляти машиною можна всюди, де є мобільний зв'язок, тобто GSM-покриття.

За допомогою програми в смартфоні Magnum Smart S20 може управляти багатьма функціями автомобіля – передпусковим підігрівачем (якщо він встановлений), закриттям вікон і дверей багажника при установці на охорону, турботаймером і навіть запускати і глушити двигун в залежності від температури в салоні (щоб підтримувати комфортний клімат до приходу господаря). Таким чином, сучасна сигналізація передбачає комфорт, раніше недоступний навіть в автомобілях люкс-класу.

Але головне завдання охоронної системи – звичайно ж, захист від викрадення. Для цього у Magnum Smart S20 існує цілий комплекс функцій. Це потужний динамічний код із захистом від перехоплення і сканування ProLock, багаторівневий захист від проникнення, включення запалювання і двигуна, всілякі датчики спрацьовування (удару, відкриття дверей, сканування салону), іммобілайзер, інтелектуальне вимикання двигуна в разі викрадення. Наприклад, якщо злочинці, погрожуючи зброєю, забрали у власника ключі і сіли в машину, то вони далеко не поїдуть. Без секретної команди машина дозволить трохи відїхати, щоб дати власникові відійти за підмогою, і зупинить двигун, імітуючи його несправність. Викрадачі навряд чи будуть викручувати свічки для діагностики та усунення несправності, а віддадуть перевагу залишити "примхливий" автомобіль в спокої.

Автомобіль, що знаходиться на стоянці та оснащений Magnum Smart S20, завжди буде під контролем власника. Система за допомогою коротких дзвінків на телефон або SMS інформує автовласника про спробу проникнення, удари, підбор коду або інші позаштатні ситуації – аж до розрядки штатного акумулятора. А за допомогою програми автовласник завжди зможе дізнатися розташування своєї машини і навіть прослухати, що зараз робиться в її салоні.

Найновіші моделі Magnum - S40 (без брелока) і S80 (з додатковим брелоком) включають функцію GPS-моніторингу всіх переміщень транспортного засобу. За допомогою цієї функції користувач через мобільний додаток може не лише дізнатися місце розташування свого автомобіля, але і переглянути всю історію переміщень за останній рік. Така можливість стане в нагоді тим автовласникам, які періодично передають автомобіль в користування третім особам. Втім, режим GPS-трекінгу можна включати лише при виникненні сигналу "Тривога".

Таким чином, сучасний охоронний комплекс для забезпечення збереження автомобіля використовує останні досягнення "інтернету речей", до яких викрадачі ще не дісталися. Крім того, автомобільна охоронна система дозволяє управляти багатьма зручними функціями зі смартфона, як звикли сучасні люди в 21 столітті.

Нагадаємо базові принципи захисту автомобіля від угону.