В Україні викрадають по 15 автомобілів на добу. Дешеві авто крадуть з метою подальшого розбору на запчастини, дорогі — на замовлення.

Поліція назвала марки автомобілів, які найчастіше викрадають в Україні. Як виявилося, тверде лідерство – у радянських ВАЗів (див. інфографіку), яке, до речі, вони зберігають в цьому списку протягом кількох останніх років. В середньому злочинці крадуть по 2-3 ВАЗа в день, а всього по країні ділки крадуть по 14-15 авто на добу.

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Як нещодавно відрапортувала Генеральна прокуратура, викрадачі атакують не тільки приватний транспорт, але і той, який знаходиться в держвласності. При цьому близько сотні одиниць транспорту було викрадено шляхом шахрайства і майже 20 – в результаті розбійних нападів. "Аналіз показує, що місцями скоєння незаконного заволодіння автотранспортом в більшості є стихійні автостоянки і вулиці міст з розвиненою інфраструктурою. Найбільше число викрадень відбувається в столиці і обласних центрах", – розповів "Сьогодні" перший заступник начальника департаменту карного розшуку Нацполіціі, полковник Сергій Прудченко.

Чому викрадають

Головною причиною великої популярності ВАЗів серед викрадачів копи називають попит на запчастини для цих авто. "На українському ринку явний дефіцит запчастин для ВАЗів, тому попит – у наявності. Причин у дефіциту кілька. Наприклад, в минулі роки вони надходили в Україну з Росії, тепер з цим виникли складнощі через зниження торгівлі. По-друге, багато моделей ВАЗів вже не виробляються, відповідно, і знайти запчастини для них теж проблема, – розповіли нам оперативники. – Що стосується іномарок, то їх викрадають, як правило, на замовлення. Це стосується автомобілів марок "Тойота", "Мерседес".

Практика показує, що автомобілі престижних марок після викрадення кілька днів ставлять "на повітря", тобто ставлять відстоюватися десь в затишному місці. Це роблять для того, щоб зрозуміти, обладнане авто чи ні системою супутникового стеження і чи будуть його посилено шукати. Якщо через три дні за автомобілем ніхто не приїхав, то його або переганяють замовнику, або розбирають на запчастини", – пояснюють правоохоронці.

У Нацполіціі уточнюють, що за сім місяців цього року слідчі розкрили 39% від загального числа таких злочинів, а сама ж проблема викрадень зараз – одна з найактуальніших. "Найближчим часом в Києві ми проведемо навчання з протидії угонам автотранспорту", – повідомив перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін. У поліції додали, що за підсумками навчань буде розроблена нова система розкриття автоугонів.

Пошук своїми силами

За останні роки в соцмережах жителі найбільших українських облцентрів створили кілька інтернет-спільнот, де, в разі викрадення, автовласники екстрено публікують інформацію про свою НП і просять допомоги у інших автомобілістів. Водії публікують фотографії своїх машин і контактів з проханнями повідомити про місцезнаходження транспорту, якщо його хтось випадково помітить. Якщо знайти авто вдалося, адміністратори цих спільнот публікують звіти. "Є випадки, коли автомобілісти виписували номера викрадених машин, розраховуючи на те, що якщо виявлять де-небудь, то отримають обіцяну винагороду", – розповів нам учасник однієї з таких груп.

Викрадають трактори і машини копів

Серед викрадень транспорту в Україні були і курйози. Минулої зими в тернопільському селі Великі Дедеркали місцевий житель, будучи нетверезим, викрав з гаража комунального підприємства трактор, щоб зробити для земляків добру справу – розчистити від снігу сільські дороги. Односельці не оцінили його старань і заявили в поліцію. "Не дивлячись на те, що в селі його ніхто не засуджував, був суд, який визнав цього громадянина винним і засудив до року в'язниці умовно. Зараз чоловік виправився, законів не порушує", – розповів "Сьогодні" селищний староста Іван Данилюк.

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Серійні викрадачі ВАЗів виявилися в Луцьку. Тут правоохоронці упіймали двох юнаків, які підозрюються в тому, що протягом декількох місяців викрали шість автомобілів марки ВАЗ, маючи намір розібрати їх на запчастини. А ось в селищі Цебрикове Одеської області минулого літа четверо хуліганів після перепалки з копами викрали їх авто.