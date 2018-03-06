Презентація електричного крос-хетчбека від Porsche не анонсувалась і стала несподіванкою для представників ЗМІ. А німецька компанія вже готує його до серійного випуску.

Неочікуваний дебют компактного електричного кросовера Porsche Mission E Cross Turismo відбувся одразу після презентації 911 GT3 RS. Модель вже “готова для доріг”.

Чотиридверний крос-хетч має 4,95 метри у довжину. Концептуальний електрокар оснащується двома електродвигунами та системою пового приводу, що забезпечують загальну продуктивність понад 600 кінських сил. Розгін від нуля до сотні – менш ніж за три з половиною секунди, а до 200 км/год – менше 12 секунд. Максимальна швидкість складає 250 кілометрів на годину.

Керівник компанії Олівер Блум заявив, що модель вже “готова для доріг”, а це означає, що міні кросовер з сімейства Mission E найближчим часом піде у серійне виробництво. Отже його поява імовірна вже наприкінці 2019 – початку 2020 року. Однак першим з електричного сімейства Porsche має з’явитись седан Mission E.



Читайте також: Найкрасивіший концепт-кар року з’явився в Женеві