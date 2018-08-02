Лаври Tesla не дають спокою багатьом. У числі заздрісників не тільки відомі автомобільні концерни, а й звичайні стартапери.

На початку літа стартап Faraday Future знайшов 2 млрд доларів на виробництво свого електричного кросовера FF91, і вже є плоди "траншу" – компанія випустила перший кузов прийдешньої новинки на своїй фабриці в Каліфорнії (США). Поставки моделі почнуться в грудні. "Це один з важливих етапів для FF, коли ми вступаємо у фінальну стадію впровадження нашого проекту-флагмана FF 91", – заявив генеральний директор Faraday Future Яіа Етунг.

Читайте также: Мобільні зарядки для електрокарів – геніально просте рішення для збільшення автономного пробігу

Концепт FF91

Поки Faraday Future не оприлюднювала характеристики FF 91, але недавно в Мережі виявили документ, поданий до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, в якому говориться, що у FF 91 буде п'ять версій, включаючи базову модель з двома електродвигунами сумарною потужністю 716 к.с . А ось топовий варіант оснастять трьома електродвигунами, що видають 1074 сил. Така версія буде набирати "сотню" за 2,4 с. А ось батарей у FF 91, як очікується, буде цілих п'ять – ємністю 86,7 кВтг, 108,3 кВтг і 130 кВтг.