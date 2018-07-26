Китайська компанія Nio запропонувала власникам електромобілів нову послугу, що допоможе залишатись на ходу довше.

Стартап Nio має у Китаї лише одну модель – електричний кросовер ES8, однак найближчим часом лінійку марки мають поповнити ще кілька машин і компанія вирішила розширити пакет сервісних послуг для своїх клієнтів. А разом з тим ще й переманити клієнтів Тесли.

Як і Tesla, фірма Nio активно будує власну мережу зарядних станцій у Китаї. Однак “Ніо” також пропонує у спеціальних пунктах швидку заміну батареї. А тепер ще й нову послугу – мобільну зарядку.

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Семимісний електричний кросовер Nio ES8 може залишатись на ходу максимум протягом 500 км, рухаючись з рівною швидкістю у 60 км/год. Однак у “не ідеальних” умовах кросовер долає близько 355 км на одному заряді. Якщо ж запасу ходу залишається мало, а до найближчої зарядної станції їхати далеко – можна викликати фірмовий зарядний фургон Nio і за юанів 180 (близько $25) поповнити заряд від нього.

Зарядний фургон має пару батарей по 70 кВт*год, які за кілька хвилин віддадуть частину своєї енергії у розряджений електрокар, що дозволить проїхати ще близько ста кілометрів. Цікаво, що хоча сервіс створено для власників Nio, скористатися ним можуть і власники інших електрокарів, у першу чергу – Tesla.

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