За тиждень на ринок КНР виходить електричний спорткар від стартапу Qiantu. Хоча фірма не має на ринку ще жодної моделі, свою першу машину оцінила у 150 тисяч доларів.

Сміливості та напору молодій компанії Qiantu Motor, безперечно, вистачає. У той час, як більшість стартапів робить ставку на кросовери, виводячи їх на ринок у першу чергу, Qiantu відкриває свою лінійку моделей електричним спорт-купе. Та ще й не дешевим.

Виробництво Qiantu K50 на заводі Сучжоу вже триває з 30 червня. А вже восьмого серпня первісток марки надійде у продаж.

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Емблема Qiantu Motor – бабка. Дизайнери марки сховали по одному крильцю жвавої комахи у фарах спорткара, форма задніх фар також віддалено нагадує крила. Гасло фірми – “Еволюція у русі”. У випадку з K50 за цими словами стоїть використання досвіду попередників і використання найсучасніших технологій.

Фото: Qiantu K50 / Qiantu Motor

Кузов Qiantu К50 виготовлено з вуглепластику, а каркас – алюмінієвий. У шасі використовуються подвійні поперечні важелі спереду і ззаду. Гальма спорткара від Brembo, а ковані 19-дюймові колісні диски, хоч і не такі гарні, як у концепта К50, усе ж дуже пасують купе. Електрокар має довжину 4634 мм, споряджена маса машини – 1960 кг.

У рух спорткар приводить пара електромоторів (по одному на кожній осі), котрі розвивають в сумі 380 к.с. і 580 Н*м крутного моменту. “Чарівна кнопка” вмикає функцію boost, яка на короткий час підвищує віддачу двигунів до 435 силі 680 номів. Розгін з нуля до сотні за 4,6 с, максимальна швидкість – 200 км/год. Запас ходу на одній зарядці становить 380 км за циклом NEDC і 510 км “при постійній швидкості”, під якою слід розуміти 60 км/год.

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Незважаючи на те, що вже за тиждень автомобіль вийде на ринок, виробник ще не оголосив прайс. За інформацією з різних китайських ЗМІ ціновий діапазон коливатиметься у межах 700 тисяч – 1 мільйона юанів (100-150 тисяч доларів). Такий цінник буде вбивчим для Tesla Roadster, котрий вийде лише за два роки (якщо усе буде добре) з ціною близько 200 тисяч доларів у США. У Китаї Tesla коштує значно дорожче, ніж у Штатах, принаймні, доки не запустить повномасштабне виробництво своїх електрокарів у Піднебесній на своєму новому заводі.

Тим часом китайці з Qiantu Motor вже обіцяють наступну модель – електричний хетчбек К20, а одразу за ним – великий бізнес-седан, теж на батарейках.

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