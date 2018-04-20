Бабка – символ автомобільної марки Qiantu Motor. Першим серійним автомобілем марки стало ефектне спортивне купе з карбоновим кузовом.

20 квітня у Пекіні відкрився перший автосалон фірми Qiantu Motor, у якому представлено єдину на сьогодні модель нової марки – спортивне електричне купе К50.

Не дивуйтесь, якщо ви ніколи не чули про фірму Qiantu Motor – вона народилась лише у 2016 році, та ще й у Китаї, де автомобільних стартапів у наш час більше, ніж в Україні порядних політиків. Нещодавно компанія завершила будівництво власного автозаводу у місті Сучжоу. З 2017 року проводяться дорожні випробування першої партії автомобілів – до цього часу усе йде добре, тож фірма готова представити свій продукт на міжнародному автосалоні у Пекіні.



Фото: Qiantu Motor К50 / drive.ru

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У першому бутіку Qiantu Motor виставлено К50 у “святковому вбранні”: карбоновий кузов, пофарбований лише наполовину, 19-дюймові диски з неймовірним дизайном, агресивно-червоний салон… Ймовірно, автомобілі, котрі потраплять до клієнтів матимуть дещо простіший вигляд, хоча хто зна.

Характеристики серійного електричного спорткара виявились навіть кращими, ніж у концепта, показаного минулого року – загальна потужність двох електродвигунів зросла з 408 до 435 к.с., а запас ходу на одній зарядці збільшився з 300 до 365 км.



Фото: Qiantu Motor К50 / drive.ru

Також стало відомо, що на Пекінському автосалоні Qiantu покаже не лише серійний К50, а й концепт К20. Дводверку з чудернацьким кузовом важко віднести до певного класу авто – чи то купе, чи то ліфтбек. Про технічну начинку мова не йде, адже до конвеєру К20, вочевидь, ще дуже далеко. Та під скляним “куполом” помітно кілька цікавих особливостей прототипа: штурвалоподібне кермо, два великі дисплеї, кнопки “аварійки” та стояночного гальма винесено на підлокітник, а у зоні багажника – злітний майданчик для квадрокоптера (чи то пак трикоптера).

Фото: Концепт Qiantu Motor К20 / drive.ru, ifeng.com, autohome.com.cn

Протягом року Qiantu Motor планує відкрити ще чотири шоу-руми в Шанхаї, Гуанчжоу, Ченду і Сучжоу, де буде продаватись K50, поки до нього не приєднаються наступні моделі бренду.

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