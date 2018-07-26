Такого висновку дійшли аналітики J.D. Power, провівши дослідження серед власників тисяч нових машин у США.

Корейська преміум-марка випередила німецькі, американські й японські у рейтингу задоволеності клієнтів, складеному експертами незалежної дослідницької організації J.D. Power.

Люксовий суббренд Hyundai вперше посів перше місце у щорічному рейтингу 2018 Automotive Performance, Execution and Layout від J.D. Power. Оцінка бренду надається за відгуки клієнтів, у яких головним критерієм є емоційне задоволення. Власників нещодавно придбаних автомобілів просять дати відповідь на чимало питань, аби оцінити їх нову машину за 1000-бальною шкалою. Дослідження проводилось у 77 точках США на основі відгуків більше 80 тисяч власників автомобілів 2018 року, що користуються ними як мінімум 90 днів.

Також цікаво: Льюїс Хемілтон поскаржився на свою Pagani Zonda

Порівняно з минулим роком, Genesis вдалось піднятись на 15 пунктів у рейтингу, загалом зібравши 884 бали, що й забезпечило преміум-бренду перше місце рейтингу. Цікаво, що схожі результати виявило й дослідження надійності, нещодавно оприлюднене J.D. Power. Porsche вдалось набрати усього на один бал менше – 883 очки, а BMW – 863. Люксова американська марка Lincoln робить гарні автомобілі, та американців вони задовольняють лише на 861, хоч це й значно більше, ніж у останні роки. “Витягнув” бренд флагманський позашляховик Lincoln Navigator, котрий набрав аж 915 балів – більше, ніж будь-яка інша окрема модель у рейтингу.

Замикаючими у списку виявились Mitsubishi, Mazda, Jeep, Subaru, Nissan та Hyundai. При цьому Mitsubishi продемонструвала найбільше покращення по балам, додавши 33 пункти до свого рейтингу з минулого року. Натомість найбільший спад показав британський бренд Jaguar, що втратив 11 балів з минулого року.

Також цікаво: В Україні представлено новий Hyundai Santa Fe