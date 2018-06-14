Цілком можливо, Маск готує щось подібне.

Лише учора ми писали про те, що Ілон Маск анонсував спеціальну версію Tesla Roadster з 10 компактними ракетнми двигунами COPV, а сьогодні вже є дизайнерський скетч на цю тему. Виглядає цілком реалістично.

Родстер Тесла обіцяний у 2020 році. Голова компанії кілька разів натякав на те, що спорткар матиме “космічні технології”, а нещодавно написав, що Roadster отримає 10 повітряних мікро-двигунів, на кшталт тих, що використовуються на космольотах SpaceX.

Читайте також: Ілон Маск пообіцяв повноцінний автопілот в Tesla вже цього серпня

Як повідомляє видання Carscoops, дизайнери інстаграм-каналу All Car News представили своє бачення майбутнього “космічного родстера”, назвавши його Tesla Roadster X.

На додачу до невеличких циліндрів, “вбудованих” у кузов, дизайнери наділили родстер аеродинамічним обвісом з антикрилом. Вийшло досить гармонічно та цікаво. Чекаємо на відповідь Ілона Маска.

Також цікаво: Tesla Model X з тюнінгом виглядає як вершник апокаліпсису