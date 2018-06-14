Цілком можливо, Маск готує щось подібне.

Лише учора ми писали про те, що Ілон Маск анонсував спеціальну версію Tesla Roadster з 10 компактними ракетнми двигунами COPV, а сьогодні вже є дизайнерський скетч на цю тему. Виглядає цілком реалістично.

Родстер Тесла обіцяний у 2020 році. Голова компанії кілька разів натякав на те, що спорткар матиме “космічні технології”, а нещодавно написав, що Roadster отримає 10 повітряних мікро-двигунів, на кшталт тих, що використовуються на космольотах SpaceX.

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Tesla Roadster X ️ ______________________________________ Meet the Allcarnews Design Tesla Roadster X concept based off Elon’s announcement of the Space X Option Pack for the upcoming Tesla roadster! I added extra aero and those “Rocket thrusters” to the roadster and widened the front track to give it a monster look!️The “base” Roadster packs a 200kWh battery pack to make ~10,000nm (probably closer to 7,000nm) of torque, 0-60 in 1.9sec, running the 1/4 mile In 8.9sec, packing a 620mile range, 250+MPH tops speed, 0-100MPH in 4.2sec.... ️ What probably will happen is the 10 Rocket thrusters, or COPV (Composite Overwrapped pressure vessels) will be placed somewhere around the car and will be connected to a tank where the back seats would have been that holds the cold air. Basically they will shoot out ultra high pressure cold air blasts that at least on the Falcon 9 Rocket, can provide hundreds of pounds of thrust. These can be used for loads of thing including turning, speed boost, deceleration, downforce and even “short periods of flight (hops)” for the Roadster! ________________________________________ EXTRA: Elon: If you think it’s a joke, Bosch is working on this tech for motorcycles to prevent crashes on sharp turns. ________________________________________ - - #Tesla #Roadster #Supercar #american #Electric #ModelS #ludacrus #LA #i #ModelX #California #drive #carbon ||#powerful #performance #turbocharged #supercharged #advanced #SupercarsRevamped #Supercar #HyperCar #ItsWhiteNoise #CarLifeStyle #MadWhips #CupGang #Carstagram #BlackList #AmazingCars247 An #allcarnews post

Допис, поширений All Car News (@allcarnews)

Як повідомляє видання Carscoops, дизайнери інстаграм-каналу All Car News представили своє бачення майбутнього “космічного родстера”, назвавши його Tesla Roadster X.

На додачу до невеличких циліндрів, “вбудованих” у кузов, дизайнери наділили родстер аеродинамічним обвісом з антикрилом. Вийшло досить гармонічно та цікаво. Чекаємо на відповідь Ілона Маска.

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