Довгоочікуваний дебют від Мерседес розкрив усі карти про новий електричний кросовер.

Mercedes-Benz EQC – абсолютно новий представник сімейства німецьких автомобілів преміум-класу. Це перший електрокар з сімейства EQ та перший для виробника масовий акумуляторний автомобіль. Після презентації у Стокгольмі компанія повідомила важливі деталі, невідомі раніше.

Дизайн і габарити Mercedes-Benz EQC 2019

Вперше концепт Generation EQ, котрий згодом втілився у серійну модель, був представлений на Паризькому автосалоні 2016 року. До конвеєра електричний кросовер дістався з мінімальними змінами. Головна відмінність – фальш-радіаторна решітка має традиційний вигляд, навідміну від світлодіодної панелі у концепта. А от діодну оптику серійному автомобілю залишили. Причому і спереду і на кормі.

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Фото: Концепт Generation EQ 2016 року / Daimler

EQC має досить традиційні форми. П’ятимісний кросовер має довжину 4760 мм, колісна база, як у GLC – 2872 мм. Ширина та висота 1885 та 1623 мм, відповідно. Вага автомобіля становить 2425 кг. Багажник вміщує 500 літрів поклажі.

Mercedes-Benz EQC був представлений одразу у двох версіях, одна з яких – від AMG, має особливі деталі кузову та інакшу радіторну решітку.

Салон та оснащення Mercedes EQC

Всередині, як і зовні, Mercedes-Benz залишив EQC дуже близьким до концепту. Витягнута віртуальна панель суміщує приладові показники, фірмову мультимедійну систему MBUX з навігацією та доступ до налаштувань автомобіля. Користуватись мультимедіа та навігацією можно як на екрані на центральній консолі, так і за допомогою невеличких тачпадів на кермі.

Mercedes-Benz EQC 2019отримав функцію управління клімат-контролем дистанційно за допомогою смартфона. Кросовер у будь-якій версії матиме систему напівавтономного управління.

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Високий тонель між передніми кріслами, що був у концепта, замінили традиційним підлокітником з боксом. Для оздоблення салону використані найліпші матеріали – навіть з електричною силовою установкою Мерседес залишається Мерседесом у сенсі розкоші.

Характеристики Mercedes-Benz EQC 2019

Електричний кросовер EQC оснащений парою асинхронних електромоторів, кожен з яких обертає одну вісь, а разом вони забезпечують кросоверу систему повного приводу. Загальна потужність двигунів складає 408 к.с., крутний момент – 765 Н*м. Запас ходу на одному заряді – “більше 450 км” за циклом перевірки NEDC. Літій-іонний акумулятор має ємність 80 кВт*год а важить 650 кг. Спеціальна швидкісна зарядна станція від Mercedes під назвою Ionic дозволяє зарядити акумулятор на 80% за 20 хвилин.

Прискорення до 100 км/год займає більше, ніж очікувалось – 5,1 секунду, замість 3,5 секунд, однак виробник, ймовірно, залишив більш високопродуктивну версію про запас на майбутнє. Максимальна швидкість EQC обмежена на 180 км/год.

Ціна та початок поставок Mercedes-Benz EQC

Коли німецький автовиробник представив концепт свого конкурента Tesla Model X, були розмови про те, що електричний Мерседес коштуватиме близько 45 тисяч доларів. Однак поки що виробник не оголосив вартість Mercedes EQC. Презентована у Стокгольмі 408-сильна версія EQC, скоріш за все, розташується у середині лінійки, тоді як клієнтам запропонують доступніші комплектації потужністю у 200 та 300 “сил”. Їхня вартість цілком може виявитись близькою до означеної два роки тому цифри. Базова версія Tesla Model X коштує $83 000, тож у Mercedes є широкий діапазон для формування ціни на свій кросовер.

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Виробництво Mercedes-Benz EQC вже розпочато у Бремені, трохи пізніше буде запущений конвеєр у Китаї для для забезпечень локальних замовлень. Поставки автомобілів покупцям компанія обіцяє розпочати у першій чверті 2020 року.

Фото та відео нового Mercedes-Benz EQC 2019 модельного року представлені нижче

Фото: Електричний кросовер Mercedes-Benz EQC 2019 / Daimler

Фотографії з презентації Mercedes EQC у Стокгольмі / Daimler

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