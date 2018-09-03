Флагманський люксовий кросовер виявився чи не найдешевшим у лінійці моделей Rolls-Royce!

Діставайе дріб'язок зі своєї скарбнички, бо Rolls-Royce Cullinan виявився навдивовижу доступним. Відносно, звичайно ж.

Український імпортер британської люксової марки оголосив ціни на новий позашляховик. У базовій версії новинка коштує дешевше за лімузин Phantom та кабріолет Dawn. Дві з трьох версій седана Ghost – також дорожчі за Cullinan, так само, як і один з двох купе Wraith.

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Нагадаємо, Rolls-Royce Cullinan – новий ультрарозкішний кросовер британської марки, що дебютував на початку травня цього року. Автомобіль оснащується двигуном V12 потужністю 571 к.с., тим самим, що встановлений у седані Phantom. Кросовер оснащується передовими системами та має вишуканий дизайн.

Фото: Rolls-Royce Cullinan / Rolls-Royce

Більшість виробників ставить кросовери вище за седани та інші моделі у своїй лінійці, відповідно оцінюючи їх дорожче. Однак Роллс-Ройс – не “усі”. Так, в Україні Rolls-Royce Cullinan оцінено у 12 620 630 гривень, тоді як флагманом модельного ряду, принаймні за ціною, залишається Phantom, котрий коштує мінімум 17 675 240 гривень.

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