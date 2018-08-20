Непоганий навар, еге ж?

Мова про відреставрований Ford Bronco 1969 року випуску. Автомобіль дістався компанії Gooding & Co усього лиш за $1, а після ретельної реставрації був проданий за $121 тисячу.

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Цей “Бронко” – передсерійний зразок позашляховика, котрий використовувався для тестів. Пізніше він потрапив до гаража гоночної команди Holman & Moody, пов’язаної з Ford. Після багаторічного простою Holman & Moody продали позашляховик компанії Gooding & Co за символічну плату у 1 долар.

Фото: Ford Bronco 1969 року випуску / Gooding & Co

У ході реставрації автомобіль обладнали двигуном Ford Windsor V8 потужністю 279 кінських сил, котрий працює у парі з триступінчатою механічною коробкою передач.

На аукціоні у Пеббл Біч відреставрований Ford Bronco був проданий за 120 тисяч доларів, хоча продавець розраховував отримати за машину $180-220 тисяч.

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