У цьому концепті поєднались історія та майбутнє.

Назва Silver Arrow, тобто “Срібна Стріла”, для Mercedes-Benz має історичне значення – саме так називались гоночні боліди марки, починаючи з 1930-х років.

Усе почалося з автомобіля Grand Prix W25 у 1934 року. Легенда говорить, що пофарбований у білий колір болід не пройшов обов’язкову перевірку перед змаганнями, оскільки його вага на 1 кг перевищувала допустимі 750 кг. Гоночна команда прийняла просте й геніальне рішення – зняти усю фарбу. З того часу автомобілі Mercedes з блискучими алюмінієвими кузовами почали називати “Срібними стрілами”.

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Фото: Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow / Daimler

Майже століття минуло відтоді і зараз Mercedes-Benz готує до запуску свій електричний бренд під назвою EQ. Концепт, представлений на Конкурсі елегантності у Пеббл Біч поєднує філософію електричної лінійки EQ та історичну спадщину Silver Arrow, а конкретно – боліду Mercedes-Benz 125 1937 року, котрий виграв чемпіонат Європи того року.

На відміну від класичного трекового купе, EQ Silver Arrow має карбоновий кузов, зверху вкритий фарбою, що імітує алюміній. Mercedes-Benz стверджує, що EQ Silver Arrow “задуманий як електричний автомобіль із потужністю 738 к.с.”, а його батарея на 80 кВт-год має забезпечувати пробіг понад 400 км. Однак що насправді криється під гладеньким кузовом – невідомо, оскільки побачити машину у бойовому режимі не вдалось.

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