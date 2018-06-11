А на додачу ще й покаже майбутній кросовер EQ.

Дуже гарна оптика та ілюмінація електричного хетчбека EQA. Те ж можна сказати й про кросовер EQ. І це вже передсерійні моделі! Здається їм бракує лиш дверних ручок.

З іншого боку, у електрокарів їх може й не бути. Принаймні таких, до яких ми звикли. Tesla вже давно показала вдале рішення, як позбавити кузов зайвих елементів, тож щось подібне може зробити й Mercedes.

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Німецька компанія оприлюднила пару цікавих відео, які дозволяють звести перше знайомство з електричними хетчбеком та кросовером. Доречі, коли модельний ряд поповнить електричний седан EQS, лінійка Мерседес буде такою ж як у вищезгаданої Tesla – головного конкурента. Щоправда Ілон Маск вже готує Model Y та Roadster, тож найближчими роками німецькому гіганту доведеться бути у ролі доганяючого.

Що ж до Mercedes, то компанія вже кілька років працює над лінійкою електрокарів, розраховуючи до 2025 року мати у свєму арсеналі десяток електрокарів. У 2016 році компанія зареєструвала у патентному бюро низку індексів, які будуть використані для позначення електричних моделей від EQA до EQX – тобто ледь не увесь алфавіт. Крім того, німецька марка зареєструвала рекламні слогани EQ Inside, EQ Boost і Generation MEQ.

У тому ж 2016 був офіційно представлений концепт EQ, а наступного фірма показала EQA. Ніхто ще не бачив седан EQS, але, ймовірно, він стане наступним дебютним концептом Mercedes на одному з найближчих автошоу. Всі електромобілі будуть створені на єдиній універсальній платформі, отримають запас ходу не менше 500 км від однієї зарядки батарей і динаміку розгону на рівні спорткарів сімейства Mercedes-Benz AMG.

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