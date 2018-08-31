Бо у справжнього репера обов'язково має бути якщо не тюремний строк, то хоча б кілька приводів...

Не дивуйтесь, якщо ніколи не чули про хіп-хоп виконавця на ймення Lil Pump. Йому лише минулого місяця виповнилось 18 років і на сцені він не так давно. Ми також не чули жодного з його треків і не знаємо, як він “співає”, зате можемо точно сказати, що шоумен з нього непоганий, адже він постійно здіймає довкола себе якийсь галас.

Так, на своє сімнадцятиліття Гацці Гарсія, відомий під псевдонімом Lil Pump, був затриманий копами за стрілянину у власному будинку – на радощах за своє повноліття юнак вистрілив з рушниці у вхідні двері. “Відмотавши” кілька місяців у виправному закладі репер повернувся додому і скоро занудьгував. Тут йому й спало на думку трохи покататись вулицями рідного Майамі.

Також цікаво: Tesla Model S літає! Відео

Він узяв свій чорний Rolls-Royce з колесами від монстр-траку і простроченим номерним знаком від Mini та й рушив собі провітритись. Аж раптом його спинили копи. Коли поліцейські попросили Гацці показати їм водійське посвідчення, той відповів, що ніколи й немав такого документу.



Фото: Гацці Гарсія також відомий як Lil Pump / Аutoevolution

Адвокат пана Гарсії – Брайан Бібер, погоджується, що його клієнт вчинив не зовсім законно, однак наполягає, що правоохоронці зупинили автомобіль Гарсії це без будь-яких законних підстав, лише тому, що репер – латиноамериканець, висунувши таким чином зустрічне звинувачення у расизмі. Слухання у справі ще попереду, однак на щастя для Lil Pump йому не доведеться йти до суду – пан Бібер усе вирішить без його присутності у залі засідань.

Також цікаво: Унікальні ЗАЗ 60-х років, що так і не побачили світ, показали на фото