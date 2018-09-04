Кажуть, що фанати класичних Porsche з жахом сприймають вихід електричного спорткара, та у цьому відео усе навпаки.

Porsche Taycan, раніше відомий під іменем Mission E, вже зовсім скоро справить свій офіційний дебют і про машину відомо вже майже все, та все ж перший європейський електричний спорткар притягує погляд і хвилює розум поціновувачів гарних автомобілів.

Коли Porsche вперше означила плани на випуск електричного спорткара, мало хто вірив у те, що це трапиться, однак вже наступного року замовники почнуть отримувати свої Taycan. Porsche планує випускати по 20 тисяч електрокарів Taycan щороку.

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На відео показано Porsche Taycan у вигляді передсерійного тестового прототипу Mission E. Ролик відкриває інший спорткар марки – класичний Porsche 550 Spyder. Родстер неквапливо котить звивистим австрійським серпантином, на якому мріє побувати кожен гарячий гонщик. Аж тут з’являється Taycan. Такі ж плавні обриси, як і в класичного автомобіля, той же шарм, але значно, значно більше можливостей для насолоди від поїздки у горах. Едине, в чому Taycan програє 550 Spyder, так це можливість насолоджуватись гірським повітрям та відкритим простором над головою.

Нагадаємо, Taycan обладнується ємнісною батареєю, що дозволяє долати до 500 км на одному заряді і підтримує функцію швидкісної зарядки від джерела у 800 вольт, що забезпечує поповнення ресурсу на додаткові 400 км усього за 15 хвилин. Спеціальна швидкісна зарядна станція буде продаватись окремо. Автомобіль використовує 2 синхронізованих електромотори, по одному на кожній осі, що забезпечують потужність у 600 к.с. та акселерацію до 100 км/год за 3,5 секунди.

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