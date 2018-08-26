Швидкість гіперкара має бути близькою до п'яти сотень кілометрів на годину!

Хлопці з SSC вміють будувати супершвидкі автомобілі. Довгий час саме гіперкар цієї фірми утримував рекорд швидкості для серійних авто. З новою моделлю Tuatara американці сподіваються повернути собі колишню славу, відібрану шведами.

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Через сім років після першої появи концепту Tuatara, компанія SSC North America представила серійну версію свого нового гіперкара. На відео показаний концепт 2011 року.



Задньомоторне купе оснащуєтсья 5,9-літровим V8, котрий був створений Shelby Supercars (SSC) спільно з Nelson Racing Motors – компанією, що спеціалізується на створенні високопродуктивних версій двигунів GM, Ford і Mopar V8. Пара турбонагнітачів поєднана з інтеркулерами з подвійним водно-повітряним охолодженням, а пальне впорскується через пару інжекторів на кожному з циліндрів. Працюючи на звичайному бензині двигун генерує 1350 кінських сил, а от на високооктановому етанолі E85 потужність мотора зростає до 1750 кінських сил. Потужність та крутний момент у 8800 об/хв надходить на задні колеса через сімступінчасту роботизовану механіку.

Коефіцієнт опору повітрю – 0,2776, що краще, ніж у Bugatti Chiron, Koenigsegg Agera та Hennessey Venom F5. Розрахункова максимальна швидкість автомобіля – більше 480 км/год. Аби здолати рекорд швидкості Koenigsegg Agera RS, американському гіперкару потрібно розігнатись більше 446,97 км/год, саме така цифра зафіксована наприкінці минулого року у відношенні шведського спорткара.

Фото: Гіперкар SSC Tuatara / Drew Phillips/Autoblog.com, SSC North America

Нагадаємо, у 2004-2005 роках компанія SSC випускала модель Ultimate Aero, котрій у 2007 році вдалось перевершити досягнення Bugatti Veyron і цілих три роки утримувати звання найшвидшого автомобіля світу з показником 412 км/год. Доки Bugatti Veyron Super Sport не відібрав цей титул.

Компанія Shelby Supercars готова почати виробництво Tuatara на своєму заводі у штаті Вашингтон. Спочатку планувався випуск лише 40 таких автомобілів, однак за останніми данними кількість Tuatara сягне 100. Цінова інформація не оголошена, однак у 2011 році голова компанії говорив, що автомобіль коштуватиме трохи більше 1 мільйона доларів. З урахуванням інфляції, можна припустити, що цифра зросте як мінімум на чверть.

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