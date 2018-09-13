Першим серійним автомобілем, обладнаним віртуальними дзеркалами мав стати Audi E-Tron, та японці нагодились з цією системою раніше!

Зазвичай автовиробники впроваджують нові технології у свої флагманські моделі, після чого вони поступово з’являються і на молодших моделях. Однак Lexus вчинив навпаки, розпочавши заміну дзеркал на камери знизу – першим став седан ES.

Одразу зазначимо, що замовити собі таку машину українці поки що не зможуть – технологічна модель адресована виключно японському ринку, де вже є відповідні нормативи та закони для використання камер замість дзеркал. Та варто трохи почекати і технологія пошириться. Наступним після Lexus стане Audi, котра готує дебют E-Тron з такими ж камерами, і мала б стати першою, якби не японці.

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Фото: Lexus ES стане першим автомобілем з віртуальними дзеркалами / Lexus

Зовнішні камери розташовані там, де раніше були дзеркала. При цьому вони значно компактніші за традиційні люстерка, але значно інформативніші. Зображення з камер виводиться на квадратні п'ятидюймовий дисплеї, розташовані обабіч торпедо.

Цифрова обробка зображення дозволяє бачити більше, ніж у звичайне дзеркало. Завдяки цьому покращується оглядовість у нічний час. На додачу камери також допомагають у паркуванні.



Камери розміщені у глибині пластикових кожухів, що захищає об’єктиви від дощу і снігу, а підігрів віртуальних дзеркал запобігає обмерзанню та запітнінню камер.

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