Побачити новий кросовер наживо можна буде у Парижі вже в жовтні, а поки що концерн Daimler оприлюднив офіційні данні про машину.

Новий Mercedes-Benz GLE 2019 модельного року – симпатичний, економічний та технологічний кросовер преміум-класу, котрий може і комфортом догодити і швидких суперників приструнити.

Дизайн Mercedes-Benz GLE

Зовнішність Mercedes GLE не стала сюрпризом, дякуючи численим тізерам, витокам та шпигунам. Кросовер має впізнаваний “плавник” задньої віконної стійки, котрий дістався йому від попередника – ML. Та й в цілому дизайн автомобіля зберіг досить доброзичливий вигляд, без агресії GLS чи, тим більше, G-Class.

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Салон та оснащення Mercedes-Benz GLE 2019

Як видно з фото, новий Мерседес гле оснащений двома 12,3-дюймовими дисплеями, один з яких є цифровим щитком приладів, а другий відповідає за мультимедійну систему MBUX, як в Mercedes-Benz EQC. Великий сенсорний тачпад на центральній консолі повністю замінив фізичну поворотну «шайбу».

Кузов та габарити Mercedes-Benz GLE

Як і очікувалось, кросовер злегка додав у розмірах: відстань між передньою та задньою осями зросла на 80 мм (2995 мм), що дозволило додати простору ногам пасажирів задніх сидінь (+69 мм). Вперше Mercedes GLE отримав опційний третій ряд сидінь для двох пасажирів.

Шасі Мерседес GLE

В основі нового Mercedes-Benz GLE лежить фірмова модульна платформа MHA (Modular High Architecture), пов'язана також з MRA (Modular Rear Architecture), на котрій базуються C-Class, E-Class і S-Class.

Новий GLE оснащується найдосконалішою модифікацією інтелектуальної підвіски Magic Body Control. Допоки оновлена “магічна підвіска” не з’явиться на інших моделях марки, GLE буде їздити краще за решту Мерсів з такою системою.

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Двигун і силова установка GLE 2019

На ринку модель з’явиться спочатку з кількома бензиновими та дизельними двигунами на вибір: 3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 367 і 435 к.с., 2-літровим турбодизелем на 190 к.с. та 3-літровим агрегатом у 286 або 345 “сил”. Пізніше бензиновий мотор пропонуватиметься з підтримкою 22-сильної гібридної установки EQ Boost для версії GLE 450 4MATIC потужність якої становитиме 367 к.с. Усі двигуни будуть поєднані з 9-ступінчастою автоматичною трансмісією 9G-TRONIC, що передаватиме оберти на усі чотири колеса.

Ціна Mercedes-Benz GLE та старт продажів

На домашній ринок новинка вийде на початку 2019 року. Базова модель Mercedes-Benz GLE 300d у Європі коштуватиме близько 68-70 тисяч євро. До кінця року у продаж надійдуть GLE 450 та GLE63 від AMG. Також наступного року оновлення чекає і на GLE Coupe.

Фото: Mercedes-Benz GLE 2019 / Daimler

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