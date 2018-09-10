Німецький бестселлер незабаром чекає зміна поколінь. Ось що ми знаємо про нього зараз.

Восьме покоління одного з найвпізнаваніших автомобілів світу готується до феєричної появи. Аби не втратити голову від захвату, пропонуємо підготувати себе до приходу Volkswagen Golf 8.

Британське видання Autocar показало досить реалістичний рендер майбутнього Гольф 8. Volkswagen вміє дивувати, та сподіватимемось, що нове покоління Golf виглядатиме стримано, а результати еволюції будуть зосереджені під капотом та електроніці. Автомобіль будується на тій же платформі, котру використовує актуальна генерація Golf – фірмовому шасі MQB.

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Німецький автовиробник неодноразово наголошував, що новий Golf буде на голову вище, ніж зараз, за рівнем оснащення та позиціонуванням. Це означає, що наступне покоління хетчбека складе конкуренцію преміальному Mercedes-Benz A-class. Як це вплине на вартість моделі від виробника “народних автомобілів” – поки невідомо.



Фото: Рендер Volkswagen Golf 8 / Autocar

Немало слів від топ-менеджерів фірми було сказано і про технологічність майбутньої новинки. У тому, що Volkswagen Golf 2019 отримає технології напівавтономного водіння, сумніватись не доводиться. А гарячі версії хетчбека – Golf R та Golf GTI збираються посилити за допомогою батарейок та електромоторів, аби зробити новий Гольф потужнішим, ніж будь-коли раніше. Більше того, у лінійці електромобілів Volkswagen, відомій як I. D., буде власна версія Golf, тільки вже без ДВЗ.



Фото: Рендер Volkswagen Golf 8 / Autocar

Volkswagen Golf 8 стане не лише продуктивнішим, він також буде просторішим та комфортнішим. Колісна база хетчбека та обсяг багажнику збільшаться, у оздобленні салону, у першу чергу топових версій, будуть використовуватись високоякісні матеріали.



Фото: Платформа MQB для Volkswagen Golf 8 / Autocar

Останнім часом серед європейських виробників намітилась тенденція до відмови від тридверних кузовів. Не став виключенням у цьому і концерн Volkswagen. Експерти прогнозують, що у наступному поколінні Golf GTI буде з таким самим кузовом, як і звичайні версії – тобто п’ятидверним.



Фото: Рендер Volkswagen Golf GTI 8 / Autocar

Дебют нового покоління Volkswagen Golf очікується наприкінці цього року, або початку наступного. А перші машини замовники зможуть отримати не раніше другої половини 2019 року.

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