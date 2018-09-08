Елегантне спортивне купе Genesis Essentia побачить світ у вигляді обмеженої серії.

Концепт Genesis Essentia від преміальної дочірньої марки Hyundai дебютувала на автосалоні у Нью Йорку на початку цього ркоу. Спорткар отримав багато схвальних відгуків, а компанія – зацікавлених клієнтів, котрих тепер порадувала новиною про обмежену серію машини.

У інтерв’ю виданню Motor Trend, виконавчий директор Genesis Motor America Ірвін Рафаель підтвердив, що компанія збирається пустити Essentia у серію.

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“Ми переконані, що Essentia матиме успіх на ринку ексклюзивних автомобілів”, – зазначив Рафаель. Скільки саме автмообілів планує випустити Genesis та коли покупці зможуть отримати перші машини, директор не повідомив. Та навряд чи фірма зможе зробити це раніше 2021 року. Про ціну Essentia лише натякнув, сказавши, що автомобіль буде значно дорожчим за топову модель марки на сьогодні. Найбільшу ціну дилери Genesis просять за модель G90 5.0 Ultimate AWD – $75 тисяч. Вірогідно, вартість Genesis Essentia буде близькою до 100 тисяч.

Фото: Концепт Genesis Essentia / Genesis

Серійна модель не буде точною концепту. Ймовірно, автомобіль матиме традиційні дверцята замість “метелика”. Прозорий капот також може не дожити до конвеєра.

Жодних технічних характеристик концепту і тим більше серійної версії названо не було, однак відомо, що Genesis мав електричну силову установку, що теоретично дозволяла спорткару прискорюватись до сотні за три секунди.

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