Гібридний BMW X5 xDrive45e iPerformance має значний запас ходу на чистій електроенергії і при цьому працює у режимі 4х4.

Цього червня баварці явили світу новий X5, однак дебютував кросовер лише з 4 двигунами: парою бензинових і парою дизелів. Тепер прийшов час для значно цікавішої версії моделі – BMW X5 xDrive45e iPerformance.

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Зміна поколінь принесла цій версії “Ікс п’ятого” чимало змін. Перш за все, кросовер змінив основу своєї силової установки. Замість дволітрової “турбо-четвірки” у нового X5 xDrive45e шестициліндровий турбований двигун об’ємом три літри. Відповідно зросла й потужність та динамічні характеристики моделі. Бензиновий мотор розвиває 286 к.с., а електричний додає ще 82 кВт (112 к.с.). Комбінована продуктивність системи станосить 394 к.с. та 600 номів – це на 80 “коней” та 150 номів більше, ніж у попередника. Від нуля до сотні новий iPerformance розганяється за 5,6 с – на 0,6 краще, а максимальна швидкість зросла з 210 до 235 км/год.

Фото: BMW X5 xDrive45e iPerformance / BMW

Сиситема повного приводу BMW X5 xDrive45e iPerformance може бути активною навіть тоді, коли автомобіль рухається виключно на електричній енергії, з допомогою ДВЗ чи виключно на бензині. Оберти на колеса передає восьмиступінчатий автомат Steptronic. Кросовер обладнано пневмопідвіскою та адаптивними амортизаторами.

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Виключно на електротязі X5 xDrive45e може рухатися зі швидкістю до 140 км/год, а максимальний запас ходу у електро-режимі сягає 80 км, тоді як попередник міг покрити лише 30. Витрата пального у режимі руху “гібрид”, за данними виробника становить усього 2,1 л/100 км.

Візуально гібридна версія X5 практично не відрізняється від своїх неелектричних братів. Окрім шильдиків iPerformance можна упізнати за люком у передньому лівому крилі та блакитним акцентам у оздобленні кузову. Салон ще менше відрізняється від машин з ДВЗ. Лише на центральному тунелі з’явились кнопки перемикання гібридного і електричного руху, а до показників приладової панелі додано покажчик рівня заряду батареї та запасу електричного ходу.

Тягова літієва батарея X5 xDrive45e iPerformance, котру конструктори розмістили під підлогою, змусила зменшити обсяг бензобака з 83 л до 69, та забрати 145 літрів корисного простору у багажнику. До дилерів новий BMW X5 xDrive45e iPerformance прибуде ближче до середини 2019 року.

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