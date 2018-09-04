Тепер маємо інформацію про характеристики моделі та знаємо, як вона виглядатиме зовні.

Компанія Tesla провела у Швейцарії закриту презентацію нового покоління електричного спорткара Tesla Roadster, представивши автомобіль у вигляді передсерійного прототипу. Щоправда, салон виявився геть пустим.

Найголовніша інформація про довгоочікувану модель Тесли полягає у тому, що електрокар зможе розвивати максимальну швидкість у 400 км/год та долати відстань у 1000 км на одному заряді батареї.

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Презентуючи Tesla Roadster, голова компанії Ілон Маск заявив наступне: “Tesla Roadster стане найшвидшим серійним автомобілем з будь-коли створених. Крапка”. Це безкомпромісне твердження змусило захвилюватись деяких виробників гіперкарів. Крістіан фон Кьонігсегг, власник Koenigsegg, навіть заявив, що Родстер кинув виклик його компанії і він його приймає, та обов’язково збудує власний гіперкар, що зможе здолати Tesla Roadster.

Фото: Передсерійний прототип Tesla Roadster 2020 / Electrek

А характеристики спортивного купе таки вражають. Від нуля до першої сотні Rodster зможе прискорюватись за 1,9 секунди, а чверть милі (402 метри) проїжджатиме за 8,9 секунди – вражаючий час. Конкретної цифри максимальної швидкості Ілон Маск не назвав, та натякнув, що вона буде близькою до 400 км/год.

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Натомість глава компанії повідомив іншу значну цифру про майбутню новинку Tesla, заявивши, що акумуляторна батарея ємністю 200 кВт*год забезпечить електричному суперкару запас ходу у 1000 км. Rodster обладнуватиметься трьома двигунами – один буде встановлено спереду і два позаду. Спорткар матиме посадочну формулу 2+2, тобто матиме другий ряд сидінь, хоч і тісний.

Фото: Салон презентаційного Tesla Roadster 2020 / Electrek

Цікаво, що у презентаційного автомобіля не було інтер’єру – Ілон Маск приберіг дещо для своїх твіттів, котрі будуть підігрівати цікавість до автомобіля до 2020 року.

Остання важлива цифра для тих, хто чекає на вихід Tesla Roadster 2020 – вартість. Ілон Маск повідомив, що автомобіль у базовій комплектації коштуватиме 200 тисяч доларів, а для замовлення необхідно внести депозит у розмірі 50 тисяч. Перші 1000 покупців зможуть купити спеціальну версію Tesla Roadster Founder's Series за 250 тисяч доларів. Нагадаємо, очікується також поява особливої версії Roadster Space X з десятком реактивних мікро-двигунів. Поставки покупцям обіцяні у 2020 році.

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