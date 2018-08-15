Реклама сьогодні всюди. А відтепер ще й у машині.

Компанія General Motors запропонувала технологію інтерактивних шибок у автомобілі, на котрих можна дивитись відео чи грати у міні-ігри. А відтак рекламодавці зможуть використовувати цей віртуальний простір для розміщення своїх агіток.

За останні 100 років автомобільне скло не надто еволюціонувало. Спочатку шибки ламінували, згодом почали армувати прозорим пластиком, однак у пору сучасних технологій для скла знайшлось нове застосування. Компанія GM вирішила перетворити вікна машин на інтерактивні екрани.

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Ще у 2016 році компанія Ernst&Young пророкувала, що з поширення безпілотників та автономних технологій, автомобілі стануть чудовими носіями реклами, зі щорічним обсягом бюджету порядка 20 мільярдів доларів.

“Ми зможемо доставити локалізовану інтерактивну рекламу для магазинів, ресторанів та інших закладів, розташованих поруч, з прив’язкою геоданних, котра допоможе споживачам легко дістатись до потрібного місця”, – сказав виконавчий віце-президент Національної асоціації телерадіомовників США Денніс Вартон у інтерв’ю The Hollywood Reporter, повідомляє Аutoblog.

Звичайно, буде добре розважити себе переглядом гарного відео під час поїздки у машині, не обтяжуючи себе зайвими гаджетами, та така бочка меду не обійдеться без своєї ложки дьогтю – реклами.

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